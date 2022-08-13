Москва, , 08:10 — REGNUM О точках невозврата в дипломатических отношениях в случае, если США объявят Россию «страной — спонсором терроризма», предупреждала Вашингтон Москва. Об этом 13 августа рассказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

МИД России Santiago Casuriaga

Как указал в беседе с ТАСС российский дипломат, комментируя возможность дальнейшего ухудшения отношений с США, на сегодня у этого вопроса нет определенного ответа из-за того, что Вашингтон неоднократно нарушал международное право и «абсолютные табу в дипломатической практике».

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что американские власти остаются привержены выполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).