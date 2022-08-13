Оренбург, , 08:09 — REGNUM В Абдулино Оренбургской области полиция проводит проверку по факту ДТП с гибелью двоих человек и с семью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла днём 12 августа. По предварительным данным, автомобиль «Рено Дастер» врезался в «Тойота RAV 4». Погибли два человека.

Ещё пять человек получили различные травмы и были госпитализированы. Сейчас полицейские устанавливают причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось на 428-м километре трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

Напомним, в июле на территории Оренбургской области произошло 118 дорожных аварий. По сравнению с таким же периодом 2021 года их стало меньше, но количество погибших резко выросло. От полученных травм скончались 24 человека, рост составил 41,2%.

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