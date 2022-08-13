Москва, , 08:08 — REGNUM Объём рынка анимационного кино в России достиг 20 млрд рублей в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

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В министерстве рассказали, что объём лицензионной выручки в 2021 году составил 3 млрд рублей. В 2011 году этот показатель составлял около 500 млн рублей. Общий объём рынка за десять лет вырос в пять раз до 20 млрд рублей.

Наблюдается рост не только в денежном выражении. Также выросли производственные мощности — в 2021 году российские кинокомпании произвели 120 часов анимационного контента. Десять лет назад этот показатель составлял 40 часов.

Всего к 2022 году отечественная отрасль анимации объединяет 80 компаний. На рынке представлено 70 российских анимационных брендов. В 2021 году было всего пять брендов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа президент России Владимир Путин учредил День российской анимации. Профессиональный праздник работников отрасли анимационного кино будет отмечаться ежегодно 8 апреля.

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