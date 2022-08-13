Пхеньян, , 07:53 — REGNUM Ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, отменили в Северной Кореи после заявления лидера КНДР о победе над COVID-19, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что теперь северокорейским жителям не требуется носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Требование о ношении масок сохранилось в ряде приграничных районов из-за угрозы проникновения COVID-19 из-за рубежа, а также для жителей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ.

Также жителей КНДР призвали сохранять бдительность при обнаружении «инородных вещей».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о победе над распространением коронавирусной инфекции в стране. С момента выявление вируса в республике в мае 2022 до настоящего времени в Северной Корее переболели более 4,77 млн жителей. От осложнений COVID-19 умерли 74 пациента.

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