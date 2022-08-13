Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Непогода и шторм обрушились на американский штат Невада, в котором расположен город Лас-Вегас со знаменитыми на весь мир казино. Об этом 12 августа сообщает Reuters.

Посетители казино в Лас-Вегасе засняли момент, когда из-за сильного ливня на них прямо с потолка начала хлестать вода. Были залиты пол, столы для покеры, всюду плавали фишки и карты. Кроме того, пострадала парковка, которая была затоплена полностью, а также один из этажей.

По словам местных жителей, в городе хорошая дренажная система. но ливень был такой силы, что она не справлялась. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Японию надвигается тайфун «Меари», были эвакуированы 72 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии 72 тысячи человек получили предписание об эвакуации из-за тайфуна