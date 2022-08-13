Москва, 13 августа, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Все 16 российских космических аппаратов, запущенных ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома «Байконур», приняты на управление разработчиками. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Байконур» состоялся 9 августа. Основной полезной нагрузкой стал иранский спутник «Хайям», разработанный российскими специалистами. В качестве сопутствующей полезной нагрузки использовалось ещё 16 малых космических аппаратов отечественной разработки.

«Одновременный запуск 16 российских спутников стал рекордным в истории ракетно-космической промышленности России», — отметили в Роскосмосе.

К 12 августа все малые спутники переданы на управление разработчикам, включая Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, Тюменский государственный университет, Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа представитель правительства Ирана объявил об успешной стабилизации спутника «Хайям» на орбите.