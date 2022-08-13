Вашингтон, , 07:27 — REGNUM США оказались больны неизлечимой «исторической амнезией» из-за «гена глупости» в стратегической и политической ДНК государства, заявил политолог Харлан Ульман в статье для газеты The Hill.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай «исторической амнезии» у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Он до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев», — заявил он.

Политолог напомнил, что 58 лет назад Конгресс США одобрил ввод американских войск во Вьетнам. Тогда, по словам Ульмана, конгрессмены отреагировали максимально быстро на якобы атаку американского эсминца в Тонкинском заливе. При этом офицерам на судне было очевидно, что северовьетнамские подразделения не имели к этой атаке никакого отношения.

Затем, считает Ульман, подобным образом американская власть поступила, когда начала войну в Ираке из-за якобы наличия оружия массового уничтожения у Саддама Хуссейна. Нынешние политики, по словам политолога, повторяют все те же ошибки, что совершались ранее. Также Ульман назвал лицемерной концепцию о противостоянии демократий против автократий. Он указал, что ряд американских друзей, включая Саудовскую Аравию, очень далеки от либеральной демократии.

Также политолог отметил, что престиж Соединенных Штатов продолжает падать. Это связано не только с нежеланием крупных держав, таких как Россия и Китай, играть по правилам Запада. Ульман указал, что множество стран мира сохраняют память о западном колониализме и империализме.