Вашингтон, 13 августа, 2022, 07:27 — ИА Регнум. США оказались больны неизлечимой «исторической амнезией» из-за «гена глупости» в стратегической и политической ДНК государства, заявил политолог Харлан Ульман в статье для газеты The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Какими бы смертоносными ни были пандемии, случай «исторической амнезии» у Америки может оказаться гораздо более тяжелым недугом. Судя по ходу нашей истории, это заболевание может быть неизлечимо. Он до сих пор очень заразно и передается из поколения в поколение американцев», — заявил он.

Политолог напомнил, что 58 лет назад Конгресс США одобрил ввод американских войск во Вьетнам. Тогда, по словам Ульмана, конгрессмены отреагировали максимально быстро на якобы атаку на американский эсминец в Тонкинском заливе. При этом офицерам на судне было очевидно, что северовьетнамские подразделения не имели к этой атаке никакого отношения.

Затем, считает Ульман, подобным образом американская власть поступила, когда начала войну в Ираке из-за якобы наличия оружия массового уничтожения у Саддама Хуссейна. Нынешние политики, по словам политолога, повторяют все те же ошибки, что совершались ранее. Также Ульман назвал лицемерной концепцию о противостоянии демократий и автократий. Он указал, что ряд американских друзей, включая Саудовскую Аравию, очень далеки от либеральной демократии.

Также политолог отметил, что престиж Соединенных Штатов продолжает падать. Это связано не только с нежеланием крупных держав, таких как Россия и Китай, играть по правилам Запада. Ульман указал, что множество стран мира сохраняют память о западном колониализме и империализме.