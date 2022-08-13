Таллин, , 07:20 — REGNUM Журналисты «Известий» корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев, которые были задержаны сотрудниками полиции в Эстонии, вернулись в Россию. Об этом 13 августа сообщает издание в своём телеграм-канале.

Нарва Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам журналистов, их тайком снимали, когда они подошли к памятнику Т-34 в городе Нарве. Эти снимки потом им показали полицейские при задержании.

Как рассказала Солдатова, относились к ним очень враждебно, особенно после прихода представителей миграционных служб, которые беседовали более двух часов. Кроме того, по словам журналистки, им пришлось заполнить множество анкет, в которых встречались и личные вопросы.

«Но я сразу сказала, что я бы хотела, чтобы вы обратились в российское консульство, и не хочу отвечать на вопросы без предварительной консультации. Мне кажется, что это это правильный шаг, потому что неизвестно, о чем они еще могли спросить и куда эти данные пошли бы», — указала Солдатова.

Кроме того, как отметила журналистка, теперь они с Тимофеевым внесены в чёрные списки российских нелегалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российских журналистов освободили в Эстонии и аннулировали их визы.

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