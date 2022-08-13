Тегеран, 13 августа, 2022, 07:56 — ИА Регнум. МученикКассемСулеймани является символом сопротивления и источником гордости для Ирана и исламского мира, заявил иранский президент Ибрагим Раиси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 августа.

Mehr News Agency Сейед Ибрахим Раиси

По прибытии в провинцию Керман президентСейед Ибрагим Раиси выразил удовлетворение успешным завершением первого раунда турне по провинции Керман.

«Керман — колыбель искушенных мужчин и женщин, поэтов, писателей, художников и выдающихся научных деятелей», — отметил он.

Назвав провинцию Керман столицей сопротивления, он подчеркнул, что провинция Керман посвятила защите исламской системы более 6500 мучеников и свыше 19 000 ветеранов войны.

Говоря о возможностях провинции Керман в таких областях, как сельское хозяйство, садоводство и наука, аятолла Раиси сообщил: «Несмотря на разнообразие возможностей, безработица в Кермане неприемлема, а бедность и лишения, которые мы наблюдаем сегодня в провинции, — это не то, чего заслуживают провинциальные жители»