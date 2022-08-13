Соль-Илецк, Оренбургская область, 13 августа, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Соль-Илецке Оренбургской области гражданина Казахстана арестовали за развратные действия в отношении подростка. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В СИЗО его отправил местный суд. Эта мера пресечения будет действовать до октября, если её не обжалуют. Следователи считают, что гражданин якобы развращал 12-летнего ребёнка.

Вину за собой арестованный не признаёт.

Отметим, дела о подобных преступлениях в отношении детей и подростков суды, как правило, рассматривают в закрытом режиме. При этом в обществе справедливость и законность решений следователей и судов зачастую ставится под сомнение. Дело в том, что часто показаний ребёнка оказывается достаточно для того, чтобы осудить человека. И порой взрослые пользуются этим для сведения личных счетов с оппонентами.

Также дети могут просто нафантазировать. В Верхней Пышме Свердловской области в 2020 году две девочки оговорил мужчину. В результате их родственники устроили самосуд и человек погиб. Девочки же позднее признались следователям, что пошутили.

Добавим, что в Екатеринбурге уже полтора года рассматривают резонансное уголовное дело в отношении 84-летнего мастера спорта СССР Николая Ражева. Его обвинили в домогательствах к девочке. Дело это очень неоднозначное. По версии самого Ражева, следователь якобы обманом заставил его подписать признательные показания. Вначале мужчину поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения. А в мае 2022 года Свердловский облсуд вернул его уголовное дело прокурору.