Тегеран, , 08:11 — REGNUM По словам официального представителя министерства иностранных дел Ирана Насера Канани, недавние заявления Джона Болтона лишь усилят ненависть к Соединенным Штатам. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 августа.

Джон Болтон Gage Skidmore

«Растущая риторика США о политически несостоятельном элементе, видном террористе и заговорщике против независимых стран и правительств — это бегство с целью избежать ответственности за международное преступление», — написал в твиттере министр иностранных дел Ирана Насер Канани в ответ на недавние заявления. выдвинутые против предполагаемого члена иранского Корпуса стражей Исламской революции министерством юстиции США, которое обвинило его в заговоре с целью убийства бывшего советника США по национальной безопасности Джона Болтона.

Это уже второй раз, когда Канани высмеивает данные обвинения. «Распространение этих избитых и необоснованных мифов становится обычаем в американской судебной пропагандистской системе», — говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел.

По данным Mehr News, ранее Иран обратился в Интерпол с просьбой выдать красное уведомление для десятков американских чиновников, которые были причастны к убийству генерал-майора Касема Сулеймани.