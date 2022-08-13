Тегеран, , 10:09 — REGNUM Касаясь нарушения прав человека со стороны США, представитель министерства иностранных дел Китая объявил, что односторонние санкции нанесли Ирану экономический ущерб на сумму не менее 200 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 августа.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылаясь на нарушение со стороны США прав человека в странах Западной Азии и за ее пределами, представитель министерства иностранных дел Китая Лицзянь Чжао раскритиковал то, что американские санкции, введенные администрацией Трампа, обошлись Ирану по меньшей мере в 200 миллиардов долларов экономических потерь.

Великобритания, Россия, Китай, Германия, Соединенные Штаты, Франция, Европейский союз и Иран подписали ядерное соглашение, известное как СВПД, в 2015 году. Однако в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и вновь ввел всеобъемлющие санкции против Исламской Республики Иран, приняв политику «максимального давления».