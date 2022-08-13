Тегеран, 13 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Касаясь нарушения прав человека со стороны США, представитель министерства иностранных дел Китая объявил, что односторонние санкции нанесли Ирану экономический ущерб на сумму не менее 200 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Ссылаясь на нарушение со стороны США прав человека в странах Западной Азии и за ее пределами, представитель министерства иностранных дел КитаяЛицзянь Чжао раскритиковал то, что американские санкции, введенные администрациейТрампа, обошлись Ирану по меньшей мере в 200 миллиардов долларов экономических потерь.

Великобритания, Россия, Китай, Германия, Соединенные Штаты, Франция, Европейский союз и Иран подписали ядерное соглашение, известное как СВПД, в 2015 году. Однако в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения и вновь ввел всеобъемлющие санкции против Исламской Республики Иран, приняв политику «максимального давления».