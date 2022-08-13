Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Американская актриса Энн Хеч скончалась от тяжёлых травм, полученных в результате автоаварии. 12 августа смерть актрисы подтвердили её родственники, сообщает The Guardian.

Энн Хеч Кадр из интервью на телевидении

Энн Хеч попала в автомобильную аварию 5 августа. После этого она в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В полиции сообщили, что в крови актрисы найдены следы наркотиков.

Позже было объявлено, что актриса находится в коме. 12 августа Хеч была отключена от систем жизнеобеспечения из-за несовместимой с жизнью травмы головного мозга.

Энн Хеч получила известность благодаря работам в фильмах «Психо», «Шесть дней, семь ночей», «Я знаю, что вы делали прошлым летом». С 2015 года актриса преимущественно снималась в сериалах («Полиция Чикаго», «Час истины» и другие).

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