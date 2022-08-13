Тегеран, , 08:04 — REGNUM 12 августа аятолла Казем Седдики выразил надежду, что западные страны гарантируют, что санкции в отношении Ирана будут сняты поддающимся проверке образом по мере продолжения ядерных переговоров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая на проповедях пятничной молитвы, проходившей в Большой Мосалле (мечети) имама Хомейни в Тегеране, аятолла Казем Седдики объявил о важности вопроса имамата в исламском и шиитском обществе.

«Мусульмане-шииты верят, что имамы защищают религию и помогают направлять мусульман по правильному пути. Главной целью восстания Ашуры было возродить вопрос об имамате», — сообщил аятолла, подчеркнув, что люди не могут достичь счастья без лидера, избранного Богом.

Критикуя убеждения светских людей, которые подрывают духовность имамата, он заявил: «Вдохновленный учением Имама Хусейна (АС) и жертвованием жизнями иранской молодежи, имам Хомейни превратил проблему имамата и вилайята в мощную веру».

В другом месте своего выступления высокопоставленный священнослужитель указал на недавнюю битву между Исламским джихадом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и израильским режимом, заявив, что исламское сопротивление стало настолько сильным, что режим, который разгромил ряд арабских государств в 1967 и 1973 годах, в настоящее время вынужден просить о прекращении огня.