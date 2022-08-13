Тегеран, , 10:04 — REGNUM Иранский спортсмен в весовой категории 72 кг Мохаммад Реза Ростами завоевал золото для сборной Ирана по греко-римской борьбе на Играх солидарности исламских стран в Конье 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 августа.

Борьба Mil.ru

Финальные и квалификационные матчи первых пяти весовых категорий по греко-римской борьбе состоялись в 7 часов вечера в Конье (Турция).

В весе 72 кг Мохаммад-Реза Ростами в первом раунде обыграл Шахруза Училова из Таджикистана со счетом 9:0. В своем втором полуфинальном матче против Мирзы Бака Раматофа из Узбекистана иранский борец выиграл со счетом 7:4, тем самым выйдя в финал.

В финале он встретился с Улу Ганизаде из Азербайджанской Республики в очень напряженном и тяжелом матче, которого он обыграл со счетом 9−8 и завоевал золотую медаль игр.

В весовой категории 97 кг Мехди Бали после длительного перерыва в первом раунде победил Сафара Арефа Нифтолеева из Азербайджана со счетом 10−0. В следующем матче он проиграл со счетом 7:3 чемпиону Азии Узуру Джулдушибкову, что привело его к квалификационному матчу. Ему удалось обыграть Сафара Буджемлина из Алжира со счетом 4:0, что позволило иранскому борцу принести стране бронзовую медаль.