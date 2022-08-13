Тегеран, , 09:21 — REGNUM 12 августа президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что усилия страны направлены на достижение всеобъемлющего прогресса, тем временем экспертная переговорная команда страны также проводит переговоры по ядерной программе с твёрдым убеждением и логикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эбрахим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Раиси сделал это замечание во время своей пятничной встречи с элитой провинции Керман и семьями ветеранов-инвалидов войны.

«Мы находимся в условиях угроз и санкций врагов, но, как мы и заявляли, и действовали соответственно, мы не привязывали прогресс страны и необходимость решения экономических проблем к таким вопросам», — отметил он.

Президент также подчеркнул: «Конечно, команда, ответственная за переговоры об отмене санкций, продолжает свою работу, прибегая к строгой логике».

Раиси сообщил, что благодаря Богу, а также вкладу народа и национальных элит дела страны успешно развиваются.

Иранский президент, находящийся с визитом в провинции Керман, вместе с рядом членов своего кабинета и их заместителей прибыл в город Керман вечером в четверг, 11 августа.