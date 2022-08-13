Омск, 13 августа 2022, 07:00 — REGNUM В Омске специалисты МЧС завершили разбор завала на месте обрушения стены жилого дома, погибших и пострадавших нет. Об этом губернатор Омской области Александр Бурков 13 августа сообщает в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, в настоящее время территория вокруг здания остаётся огороженной, на месте продолжают работать специалисты. Состояние дома оценивается, решение о возможности позволить жильцам войти в дом за вещами будет принято ближе к 09:00 (07:00 мск).
Как сообщало ИА REGNUM, начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский заявил, что существует угроза дальнейшего обрушения многоквартирного жилого дома в Омске, у которого обрушилась одна из стен.
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