Тегеран, 13 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. 12 августа советник иранской группы на переговорах в Вене отреагировал на новости о нападении наСаламана Рушди и попытке убийстваДжона Болтона незадолго до возможного подписания ядерного соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

«Я не буду проливать слезы по писателю, который извергает бесконечную ненависть и презрение к мусульманам и исламу. Пешка империи, которая выдает себя за постколониального романиста», — написал Маранди в твиттере.

«Но разве не странно, что, когда мы приближаемся к потенциальной ядерной сделке, США заявляют о нанесении удара по Болтону», — отметил он.

По данным Associated Press, Салман Рушди подвергся нападению на сцене на мероприятии в штате Нью-Йорк. Являясь вероотступником, автор Книги сатанинских стихов, подвергся нападению, когда находился в США.

Согласно полученным данным, некий мужчина поднялся на сцену в заведении Чаутокуа и начал бить Рушди. Тем не менее, преступника удалось задержать на месте происшествия.