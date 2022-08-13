Тегеран, , 09:18 — REGNUM Сборная Ирана по стрельбе из лука завоевала три золотые и две серебряные медали на 5-м этапе Игр исламской солидарности 2021 года, проходящих в Конье (Турция). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 августа.

Иран

Сборная Ирана в составе Хади Нури и Али Сины Меншазаде завоевала золотую медаль в мужском многоборье. В то же время Марьям Яварпур и Фарзане Асгари завоевали золотую медаль в женском парном разряде.

Али Сина Меншазаде и Фарзане Аскари завоевали золотую медаль в соревнованиях смешанных составов в категории «двойной матч».

Кроме того, Сомайе Рахими и Асгар Заренеджад завоевали серебряные медали на данном турнире.

Игры исламской солидарности 2021 года проходят в Конье (Турция) с 9 по 18 августа 2022 года. Мероприятие было перенесено с 2021 на 2022 год, чтобы избежать совпадения с отложенными Олимпийскими играми 2020 года в Токио.

Более 4000 спортсменов из 56 стран принимают участие в текущих Играх солидарности.