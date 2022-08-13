Тегеран, 13 августа, 2022, 08:01 — ИА Регнум. 12 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 142 806 человек, причем 68 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 68 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 142 806», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 6404 новых случая заражения COVID-19, при этом 1238 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 150 869 пациентов из общего числа 7 465 579 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 1484 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 828 724 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 200 811 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.