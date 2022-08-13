Тегеран, , 08:54 — REGNUM 12 августа официальный представитель министерства иностранных дел Ирана предупредил, что непрерывная пропаганда и шумиха в СМИ со стороны США сделают его настоящим изгоем. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Насер Канани в твиттере описал измышления США о политическом элементе-банкроте, печально известном террористе и заговорщике против независимых стран и правительств как бегство в попытке не брать на себя ответственность за международное преступление.

Далее он отметил: «Если США будут настаивать на продвижении шумихи в СМИ, это не сделает страну авторитетной, а сделает ее настоящим изгоем в глазах иранцев и других стран мира».

Говоря о текущих переговорах в Вене, иранский дипломат выразил надежду, что переговорных процесс в ближайшее время достигнет своего логического завершения.