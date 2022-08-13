Горно-Алтайск, , 06:50 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Горно-Алтайск (+29), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и других районов. Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 35 800.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 674, в том числе 624 — от COVID-19, 50 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 7, за весь период – 34 573», — отметили в штабе.