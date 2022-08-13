Улан-Удэ, , 06:23 — REGNUM В Бурятии за первые полгода 2022 года выросла смертность от алкогольных отравлений. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Водка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

За шесть месяцев по причине алкогольной кардиомиопатии скончались 86 человек против 62 в январе–июне 2021 года. От отравления алкоголем и его суррогатами зарегистрировано 94 случаев смерти (55 за аналогичный период прошлого года).

В связи с этим руководитель ведомства Евгения Лудупова обратилась к гражданам с алкогольной зависимостью и их близким своевременно обращаться к специалистам-наркологам.

«Алкоголизм, алкогольная зависимость — это заболевания, которое можно и нужно лечить. Для этого в Республиканском наркодиспансере внедрены современные клинические методы лечения», — отметила она.