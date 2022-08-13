Токио, , 06:18 — REGNUM Связи с религиозной организацией «Церковь объединения» обнаружили минимум у 20 заместителей министров в новом составе правительства Японии. Свои данные опубликовали газета Nikkei и агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, некоторые из заместителей министров участвовали в мероприятиях религиозной организации и перечисляли ей средства, другое — направляли поздравления. При этом ранее японские СМИ нашли связи с «Церковью объединения» и у новых министров. Телеканал NHK указывает, что минимум семеро глав ведомств связаны с этой религиозной организацией.

Отметим, что религиозную организацию «Церковь объединения» начали широко обсуждать в Японии после убийства экс-главы правительства Синдзо Абэ 8 июля. Совершивший покушение утверждал, что пошел на преступление из-за связей Абэ с этой религиозной организацией. По словам убийцы, его семья оказалась на грани банкротства, так как его мать передала этой организации 100 млн иен (около $740 тыс).

Напомним, что премьер-министр Японии Фумио Кисида провел перестановки в правительстве страны из-за снижения доверия жителей. Поводом для этого послужили связи некоторых членов правительства с «Церковью объединения».