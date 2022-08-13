Техас, США, , 06:07 — REGNUM Несколько человек не могут выбраться из горящего ресторана в городе Арлингтон в американском штате Техас. Об этом 12 августа сообщил телеграм-канал Police frequency.

Пожар Pexels

Уточняется, что в ресторан врезался автомобиль, после чего произошло возгорание. а сотрудники и посетители ресторана оказались заперты в помещении.

На месте происшествия работают спасатели. К сообщению прикреплено видео, на котором видны клубы густого чёрного дыма, слышны сирены и едет пожарный автомобиль с проблесковыми маячками. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на месте пожара в порту на Кубе были обнаружены четыре тела погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте пожара в порту на Кубе нашли четырех погибших