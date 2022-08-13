Техас, США, 13 августа 2022, 06:07 — REGNUM Несколько человек не могут выбраться из горящего ресторана в городе Арлингтон в американском штате Техас. Об этом 12 августа сообщил телеграм-канал Police frequency.
Уточняется, что в ресторан врезался автомобиль, после чего произошло возгорание. а сотрудники и посетители ресторана оказались заперты в помещении.
На месте происшествия работают спасатели. К сообщению прикреплено видео, на котором видны клубы густого чёрного дыма, слышны сирены и едет пожарный автомобиль с проблесковыми маячками. Информация о возможных пострадавших не поступала.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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