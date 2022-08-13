Вашингтон, , 06:02 — REGNUM США заявили о своей обеспокоенности тем, что Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) намерен предъявить обвинения входившим в состав националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других вооружённых формирований киевского режима иностранным наёмникам — гражданину Хорватии, подданному Швеции и трём подданным Великобритании. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 12 августа заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Энтони Блинкен «Мы обеспокоены сообщениями о том, что нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным».

Ожидается, что Верховный суд ДНР в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовных дел в отношении хорвата Пребега Векослава, шведа Густавссона Матиаса и трёх граждан Великобритании — Дилана Хили, Джона Хардинга и Эндрю Хилла. Они были взяты в плен во время освобождения Мариуполя.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что если суд не удовлетворит апелляцию ранее приговорённых к смертной казни иностранных наёмников, этот приговор будет приведён в исполнение путём расстрела.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушилин рассказал, какой метод смертной казни будет использоваться в ДНР