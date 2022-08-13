Нью-Йорк, США, 13 августа, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Личность мужчины, совершившего нападение на писателя Салмана Рушди, установлена полицией в американском городе Нью-Йорке. Об этом заявил 12 августа журналистам представитель полиции штата Нью-Йорк Юджин Станишевски на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.

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Представитель полиции уточнил, что нападение на писателя Рушди совершил 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Как указал Станишевски, в данный момент полиция устанавливает мотивы преступления, к расследованию дела подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР).

«Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию», — отметил Станишевски.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госпитализированный после нападения на него писатель Рушди подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, врачи опасаются, что писатель может потерять глаз. Кроме того, у Рушди повреждена рука и печень.

Напомним, писатель Рушди является автором книги «Сатанинские стихи» (1988), которую сочли оскорбительной мусульмане. Верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву (религиозное предписание) касательно Рушди, в которой проклял его и приговорил к смерти. Фетва действует до сих пор, несмотря на публичные извинения Рушди.