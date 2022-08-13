Вашингтон, 13 августа, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Рики Шиффер, застреленный при попытке пройти с оружием в здание ФБР в американском городе Цинциннати (штат Огайо), являлся ветераном военно-морских сил США и нацгвардии штата Флорида. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ищейка из ФБР

По ее данным, Шиффер отслужил четыре года в составе экипажа атомной подводной лодки в период с 1998 по 2003 годы. Также он служил в нацгвардии штата Флорида в период с 2008 по 2011 год, в это же время он ездил в командировку в Ирак. Газета указывает, что ранее Шиффер уже попадал в поле зрения ФБР, однако подробностей об этом издание не сообщает.

Отмечается, что ветеран был активным участником соцсети экс-президента США Дональда Трампа. Там он за восемь дней опубликовал 374 сообщения о поддержке бывшего главы Белого дома. Кроме того, на странице Шиффера есть сообщение с текстом: «Если яне выйду на связь, это правда. Я попытался напасть на ФБР».

Расследование по его делу продолжается. Американские силовики выясняют, связан ли он с ультраправыми радикалами и принимал ли он участие в беспорядках в Вашингтоне 6 января 2021 года.