Нью-Йорк, США, , 05:22 — REGNUM Постоянным координатором ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, регулирующем вывоз зерна из подконтрольных Украине черноморских портов, решением генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешем назначен представитель Судана Амир Махмуд Абдулла. Об этом 12 августа сообщает офис генерального секретаря.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

С момента заключения сделки эту должность временно занимал гражданин США Фредерик Кенни.

Амир Махмуд Абдулла с 1991 года работал во Всемирной продовольственной программе ООН. С 2009 года являлся заместителем исполнительного директора организации, отвечая за работу на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход двух судов с пшеницей и подсолнухом из украинских портов.

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