Координатором ООН по продуктовой сделке стал суданец Амир Махмуд Абдулла
Нью-Йорк, США, 13 августа, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Постоянным координатором ООН в совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, регулирующем вывоз зерна из подконтрольных Украине черноморских портов, решением генерального секретаря ООН Антониу Гутеррешем назначен представитель Судана Амир Махмуд Абдулла. Об этом 12 августа сообщает офис генерального секретаря.
С момента заключения сделки эту должность временно занимал гражданин США Фредерик Кенни.
Амир Махмуд Абдулла с 1991 года работал во Всемирной продовольственной программе ООН. С 2009 года являлся заместителем исполнительного директора организации, отвечая за работу на местах.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход двух судов с пшеницей и подсолнухом из украинских портов.