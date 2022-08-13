Токио, , 05:22 — REGNUM Указание об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Меари» получили 72 тыс. человек в префектуре Сидзуока. Об этом 13 августа сообщает агентство Kyodo.

Тайфун Ctvnews.ca

Тайфуну «Меари» образовался 12 августа в Тихом океане на юге от Японии. Ему был присвоен порядковый номер восемь. Указание об эвакуации поступает при четвёртом из пяти возможных уровне угрозы, этот уровень означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока есть такая возможность. Пятый уровень вводится при необходимости спасения жизни из-за прямой угрозы.

Ожидается, что тайфун обрушится на побережье Японии во второй половине дня 12 августа. Первой на его пути будет префектура Сидзуока, здесь ожидаются сильные ливни, за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Японию надвигается тайфун «Меари», ожидаются сильные ливни, ветер скоростью до 20 м/сек с порывами до 30 м/сек. Тайфун накроет Токио к вечеру 13 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: На Японию надвигается тайфун «Меари», людей предупредили о сильных ливнях