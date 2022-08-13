Омск, 13 августа, 2022, 05:01 — ИА Регнум. В Омской области по факту обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело о халатности и злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Цитата из видео СУ СКР по Омской области Обрушение здания в Омске

По данным надзорного ведомства, должностные лица знали о признаках аварийности у общежития. Однако из-за ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей, а также неисполнения судебного акта, произошло обрушение торцевой стены здания со стороны нежилых помещений.

«Указанное повлекло причинение ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов собственников жилых помещений в данном доме. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководства прокуратуры Омской области», — отметили в прокуратуре.