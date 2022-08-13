Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Все документы, обнаруженные и изъятые ФБР в ходе обыска поместья экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, были рассекречены. Такое утверждение сделал 12 августа политик в своей социальной сети Truth Social.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, им не надо было ничего изымать. Они могли получить их в любое время, обойдясь без игр в политику и нападения на Мар-а-Лаго», — указал экс-американский лидер.

Трамп не пояснил, когда с документов был снят гриф секретности. Стоит отметить, что в США глава государства может сам присваивать категорию секретности тем или иным материалам и снимать её. При этом процедура рассекречивания документов регламентируется самим президентом США. Ограничения касаются лишь материалов с личными данными сотрудников разведки и документов, относящихся к ядерной сфере.

Таким образом, Трамп вполне мог самостоятельно рассекретить документы, хранившиеся у него в имении. Однако действующий президент Джозеф Байден мог вновь засекретить документы, даже без ведома Трампа. Поэтому в данном деле может детально разобраться только суд.

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