Токио, , 04:52 — REGNUM Япония намерена сохранить своё участие в российских проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», обеспечивающих стране около 9% всего импортируемого сжиженного природного газа (СПГ). Об этом новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура заявил в опубликованном 13 августа интервью газете Nikkei.

Ясутоси Нисимура «В нашем курсе на сохранение интересов изменений нет».

О крайней важности этих проектов для обеспечения энергетической безопасности Японии министр, назначенный на свой пост 10 августа, говорил и на своей первой пресс-конференции в новом качестве.

В нефтегазовом проекте «Сахалин-1» японская компания Sodeco имеет 30%. В проекте «Сахалин-2», имеющем особое значение для Токио, японские компании Mitsui и Mitsubishi имеют, соответственно, 12,5% и 10%.

2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для реализации проекта «Сахалин-2» будет создано новое ООО «Сахалинская Энергия», которому перейдут все права от оператора с иностранным участием.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что попросил компании Mitsui и Mitsubishi сохранить своё участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» даже в ситуации создания Россией нового, национального оператора проекта.

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