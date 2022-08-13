Нью-Йорк, США, 13 августа, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Писатель Салман Рушди находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и у него сильно повреждён глаз. Об этом сообщает 12 августа газета New York Times.

(сс) niekverlaan С ножом

Агент писателя Рушди, Эндрю Уайли, прислал новую информацию о состоянии пострадавшего. На 19:00 по времени Нью-Йорка (02:00 мск 13 августа). Сейчас Рушди находится на ИВЛ, у него повреждена рука, печень, а также он может лишиться глаза.

Напомним, нападение на Рушди произошло 12 августа в Нью-Йорке перед его выступлением с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутака. на писателя накинулся человек, вооружённый ножом. В настоящий момент нападавший задержан.

Рушди стал широко известен после выхода в свет его романа «Сатанинские стихи» (1988), который вызвал крайне негативную реакцию у мусульман, увидевших в книге оскорбление пророка Мухаммеда. Верховный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни приговорил к смерти Рушди и проклял его публично. Эта фетва никогда не отменялась иранскими властями, несмотря на публичное извинение писателя перед мусульманами. Рушди был вынужден скрываться долгое время, в США он живёт с 2000 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что писатель Рушди получил как минимум два ножевых ранения.