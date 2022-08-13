Москва, , 04:24 — REGNUM Власти Индонезии решили пока не увеличивать цену за входной билет в национальный парк Комодо, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Варан (сс) AleGranholm

Изначально индонезийские власти планировали увеличить стоимость билета с десяти до $255 уже осенью 2022 года. Однако позднее они решили перенести пересмотр цен на 2023 год.

Считалось, что увеличение стоимости посещения национального парка поможет сократить турпоток на остров Комодо. Вырученные от продажи билетов средства планируется направить на восстановление экосистемы нацпарка. Однако эксперты считают, что большинство туристов не откажется от посещения острова даже при таком увеличении стоимости билета.

Отмечается, что национальный парк Комодо находится под защитой ЮНЕСКО. В нем обитают комодские вараны — этот вид появился более миллиона лет на планете Земля.