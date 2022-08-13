Красноярск, 13 августа, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В субботу, 13 августа, в Красноярске переменная облачность, без осадков, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Елена Зыкова ИА REGNUM Хакасия. Август

В 7:50 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 13 на 14 августа ожидается до +13… +16 °C, облачно с прояснениями, дождь.

Скорость восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 августа, в Красноярске до +19… +22 °C, облачно, дождь. Ночью — до +13… +15 °C, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

В понедельник, 15 августа, в Красноярске ожидается до +16… +18 °C днём и до +10… +13 °C ночью. Облачно, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 13 августа на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный южный ветер на порывах до 17−22 м/с. В Эвенкийском МР в южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами грозы.

В центральных районах Красноярского края, в Хакасии и в Туве местами ожидается высокая пожарная опасность IV класса.

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