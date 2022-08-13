Москва, , 04:18 — REGNUM Северо-Крымский канал потребуется перекрыть, если на Запорожской АЭС произойдет утечка радиации, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дело в том, что Северо-Крымский канал берет воду из Каховского водохранилища и отправляет ее для орошения в Крым, который страдает от нехватки воды для полива полей», — приводит его слова РИА Новости.

Эксперт добавил, что в случае утечки радиации вода также окажется зараженной. После прохода по каналу она попадет на поля в Крыму, что лишь увеличит масштабы радиоактивного заражения. Именно поэтому в случае аварии на АЭС канал придется перекрыть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков удивился позиции Евросоюза по обстрелам Запорожской АЭС. По словам политика, отношение Европы к этому вопросу вызывает недоумение. Перед этим верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российские военнослужащие должны покинуть территорию Запорожской АЭС.