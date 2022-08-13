Токио, , 03:52 — REGNUM Тайфун «Меари» продвигается к побережью Японии и готовится обрушиться на центральную часть страны. Об этом 13 августа сообщило Метеорологическое управление Японии.

Тайфун

В настоящий момент тайфун находится в 200 км от побережья японской префектуры Сидзуока и продвигается на северо-восток со скоростью около 20 км/час. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 20 м/сек, скорость отдельных порывов составляет 30 м/сек. Ожидается, что стихия накроет Токио вечером 13 августа.

По прогнозам метеорологов, в центральной части Японии ожидается выпадение осадков до 80 мм в час, а на побережье Тихого океана в регионе Токай за сутки может выпасть до 300 мм осадков. Жителей страны предупреждают об угрозе наводнений и оползней.

В ожидании удара стихии авиакомпания All Nippon Airways отменила как минимум десять рейсов в регионах, где будет проходить тайфун. В Токийском заливе приостановлена работа парома между побережьем Канагавы и Тибы. Ближе к вечеру будет перекрыто движение поездов и закрыты участки скоростных дорог в районах, где прогнозируется прохождение «Меари».

Ранее ИА REGNUM сообщало о тайфуне «Аэрэ», который обрушился на юго-запад Японии. В целях безопасности были эвакуированы три тысячи человек.

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