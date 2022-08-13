Москва, 13 августа, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Отношение Евросоюза к обстрелам Запорожской атомной электростанции с украинской стороны вызывает недоумение, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«США далеко, им наплевать, но отношение Европы к украинским обстрелам Запорожской АЭС вызывает полное недоумение. Не страшно получить второй Чернобыль?» — указал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российские военнослужащие должны покинуть территорию Запорожской АЭС. По его словам, вокруг станции должна быть создана демилитаризованная зона. Отметим, что за прошедшую неделю киевские войска предприняли несколько обстрелов территории Запорожской АЭС.