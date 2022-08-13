Богота, , 03:38 — REGNUM Не менее 22 человек пострадали в результате пожара в отеле города Барранквилья на севере страны, сообщает пресс-служба местного пожарного управления.

Пожар

Сообщается, что пожар начался вечером 13 августа. При этом изначально власти предполагали, что причиной возгорания стала террористическая атака, однако позднее от этой версии отказались. Сейчас утверждается, что пожар начался из-за короткого замыкания. Уточняется, что среди 22 пострадавших было 16 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Саратове в жилом доме произошел пожар. Отмечалось, что в доме № 88 по улице Посадской взорвался газовый баллон. В результате возгорания пострадал один мужчина.