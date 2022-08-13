Нью-Йорк, США, , 03:34 — REGNUM Обстрелы Запорожской АЭС силами киевского режима, если их не остановить, рано или поздно приведут к катастрофе в центре Европы. Об этом заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий 12 августа заявил в ходе Обзорной конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Запорожская АЭС

Игорь Вишневецкий «Мы призываем и Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать всё для того, чтобы эти обстрелы прекратились, иначе мы рано или поздно придём к катастрофе».

Представитель России вновь призвал присутствующих к чувству самосохранения, подчеркнув, что «если что-то случится, это будет очень и очень серьёзно, это будет страшно».

Игорь Вишневецкий «Когда ведутся обстрелы крупнейшей в Европе АЭС, это уже на грани предельного. Ещё немного — и может произойти катастрофа».

Что касается ответственных за обстрелы Запорожской АЭС, то виновность украинских войск не может вызывать никаких сомнений, подчеркнул Вишневецкий. Об этом, в частности, свидетельствуют осколки снарядов натовского калибра 155 мм, которые находят на подвергшихся ударам территориях АЭС.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш своей политикой попустительства преступным действиям Киева ставит под угрозу успех поездки экспертов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС.

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