Метеоролог предупредил о жаре до 40 градусов в Поволжье и на юге России
Москва, 13 августа, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Жаркая погода с температурой воздуха до +40 градусов ожидается в ряде регионов Поволжья и на юге России. Об этом 12 августа рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Жаркая погода постепенно распространяется благодаря антициклону из Европы на территорию России. Как уточнил метеоролог, антициклон обширный, его влияние будет очень мощным. Жаркая погода будет распространяться сначала в центре европейской России, затем на юго-восток, в Поволжье и на Урал.
«Температура в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья будет достигать очень высоких температур — +37…+38 градусов, а в Калмыкии — даже до +40 градусов», — отметил Вильфанд.
Также специалист уточнил, что к концу предстоящей недели на юге Ростовской области и в Краснодарском крае установится жаркая погода с температурой днём до +37…+38 градусов, в континентальных районах Крыма днём тоже будет жарко — +35…+37 градусов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что как пояснил Вильфанд, жаркая погода, установившаяся в ряде регионов России с начала августа, только поможет уборке урожая.