Брюссель, 13 августа, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Евросоюз готов ослабить санкции в отношении членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ради восстановления сделки по иранской ядерной программе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на предложения Брюсселя по итогам переговоров с Ираном.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Неамериканские лица, ведущие дела с иранскими лицами, не включенными в (санкционный список США), не будут подвергаться санкциям только в результате участия этих иранских лиц в отдельных транзакциях с участием иранских лиц, включенных в санкционный список США (включая иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), его должностных лиц, дочерние компании или филиалы)», — говорится в документе.

Газета указывает, что предложение Евросоюза не приведет к отмене санкций против КСИР, однако серьезно ослабит их действие. При этом Соединенные Штаты не намерены пока пересматривать санкции в отношении КСИР. Однако предложение ЕС может помочь возобновлению ядерной сделки, в частности, оно может наладить связи между Тегераном и МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранские дипломаты заявили о готовности принять предложение Евросоюза о возобновлении ядерной сделки, если все условия Тегерана будут выполнены.