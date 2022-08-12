Брюссель, 13 августа, 2022, 02:54 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил Черногории соболезнования в связи с расстрелом на улицах Цетине 11 человек. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Жозеп Боррель «Мои искренние соболезнования семьям погибших и народу Черногории в связи с сегодняшней трагедией в Цетине. Наши мысли с вами».

По последним данным, трагедия произошла 12 августа, около 16:00 по местному времени (17:00 мск), после семейной ссоры. 34-летний мужчина сперва застрелил членов своей семьи, проживавших в его доме в качестве квартирантов, после чего вышел на улицы города, где начал расстреливать прохожих.

Отмечается, что убийца не подпускал к раненым машины скорой помощи и был застрелен после открытия огня по полицейским. По информации ряда СМИ, открывшего стрельбу мужчину убил один из его соседей.

Всего в результате случившегося погибли 11 человек, шесть раненых были доставлены в больницы Цетине. В связи с трагедией в стране будет объявлен трёхдневный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, до 11 увеличилось число погибших в результате стрельбы в городе Цетине (район Медовина) в Черногории.