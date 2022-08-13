Таллин, , 02:54 — REGNUM Журналистов «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева отпустили из полицейского участка после задержания в Эстонии. Об этом 13 августа сообщает издание в своём телеграм-канале.

Эстония Kurious

Корреспондент Солдатова и оператор Тимофеев были задержаны полицией во время их поездки из Нарвы в Таллин на поезде. Журналистов доставили в полицейский участок в городе Йыхви, где у них забрали мобильные телефоны. В настоящий момент сотрудники «Известий» доставлены полицейскими в пункт пропуска в городе Нарве. Сейчас журналисты направляются в пограничный пункт Ивангород, чтобы вернуться в Россию.

Уточняется, что журналистам запретили въезд в Евросоюз на три года и аннулировали визы.

«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — сказано в сопроводительном документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ситуация с задержанием российских журналистов в Эстонии находится на контроле у посольства России в Таллине.

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