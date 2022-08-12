Хельсинки, 13 августа, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Информацию об отдельной плате для русскоязычных посетителей, появившуюся в ряде СМИ и в социальных сетях, опроверг ресторан Napule Pizzeria Napoletana в Хельсинки. Опровержение было опубликовано 12 августа руководством заведения на странице ресторана в социальной сети.

Александр Погожев ИА REGNUM Нарезка пиццы

«В интернете циркулирует изображение поддельной квитанции, на которой с покупателя сняли пять евро, потому что он русский. Этот чек не от Napule», — указано в публикации.

Как уточняет администрация ресторана, выяснить происхождение мошеннической публикации не удалось, поэтому руководство пиццерии обратилось в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Напомним, фотография чека якобы из ресторана в Хельсинки широко разошлась в СМИ, социальных сетях и телеграм-каналах. На чеке в счёт была включена, кроме двух пицц, дополнительная плата в пять евро, напротив которой была надпись: «Русский, отправляйся домой» («Venäläinen, mene kotiin»). Источником информации указывался анонимный гражданин России, а в некоторых публикациях автором фото значился некий финский журналист, без указания его имени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Финляндии рекомендовал магазинам проверять паспорт покупателя и отказывать гражданам России в продаже санкционных товаров.