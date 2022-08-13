Москва, , 02:17 — REGNUM Не менее 83 природных пожаров ликвидировали на территории России за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2022 года в России ликвидировано 83 лесных пожара на площади 101 338 гектаров», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время на российской территории действуют 104 очага возгорания. Их общая площадь оценивается в 191 148 гектаров. При этом наибольшая площадь, охваченная огнем, находится в Ханты-Мансийском автономном округе. Там горят леса на общей площади 98 292 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Ханты-Мансийском автономном округе действовали 53 природных пожара общей площадью 133 577 гектаров. Отмечалось, что смог от возгораний в ХМАО накрыл Тюменскую и Курганскую области.

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